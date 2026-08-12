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नमामि गंगे ने राष्ट्रभक्ति का दिलाया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में नमामि गंगे की ओर से दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं को राष्ट्रभक्ति, सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मां गंगा की आरती उतारी गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु और कांवरिया शामिल हुए।

नमामि गंगे ने राष्ट्रभक्ति का दिलाया संकल्प

वाराणसी। नमामि गंगे की तरफ से मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं को राष्ट्रभक्ति, सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में राष्ट्रध्वज लेकर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मां गंगा की आरती उतार कर स्वच्छता का आह्वान किया। आयोजन के दौरान सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु और कांवरिया उपस्थित रहे।

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