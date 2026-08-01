नालंदा की सदियों पुरानी बावन बूटी कला को अब दिल्ली का सहयोग मिल गया है। आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा ने बासवन बिगहा पहुंचकर इस कला को करीब से देखा। बुनकरों की आमदनी बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सहारा लिया जाएगा।

देश-दुनिया के बाजार में चमकेगी नालंदा की ‘बावन बूटी’ आईटीडीसी की एमडी ने बासवन बिगहा पहुंचकर जानीं जीआई टैग प्राप्त कला की बारीकियां कहा, पारंपरिक बुनाई को आधुनिक मार्केटिंग व ब्रांडिंग से जोड़ बुनकरों की बढ़ाई जाएगी आमदनी बावन बूटी कला को मिलेगा विस्तार तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार फोटो बावन बूटी : बासवन बिगहा में शनिवार को बावन बूटी कला की बारीकियां समझतीं आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा व अन्य। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। नालंदा की सदियों पुरानी बावन बूटी कला को अब दिल्ली का साथ मिल गया है। शनिवार को इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईटीडीसी) की प्रबंध निदेशक (एमडी) मुग्धा सिन्हा ने बासवन बिगहा पहुंचकर जीआई टैग प्राप्त इस कला को करीब से देखा। बावन बूटी बनाने के तरीके से अवगत हुईं। साथ ही बुनकरों की कारीगरी की मुक्तकंठ से प्रशंसा भी की। मौके पर उप विकास आयुक्त सारा अशरफ और उद्योग विभाग के महाप्रबंधक धनजी कुमार भी मौजूद रहे।

आधुनिक बाजार से जुड़ेंगे स्थानीय बुनकर: प्रबंध निदेशक ने बुनाई, डिजाइन और इसके गौरवशाली इतिहास को समझने के बाद कहा कि पारंपरिक कलाएं कभी पुरानी नहीं होतीं। बावन बूटी में आज भी वह आकर्षण है, जो देश-दुनिया के ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस स्थानीय उद्योग को आधुनिक मार्केटिंग, शानदार ब्रांडिंग और बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। उत्पादों को सही बाजार मिलने से बुनकरों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

विकसित होंगे एक्सपीरियंस शॉपिंग सेंटर: उन्होंने आश्वासन दिया कि आईटीडीसी यहां के बुनकरों को बेहतर मार्केटिंग में मदद करेगा। इतना ही नहीं ऐसे एक्सपीरियंस शॉपिंग सेंटर विकसित किये जाएगे, जहां लोग खरीदारी के साथ ही नालंदा की कला, बुनाई की मेहनत और यहां की सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस कर सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब उत्पाद के साथ उसकी कहानी भी बिकेगी, तो ग्राहकों का जुड़ाव बढ़ेगा।

दिल्ली की तर्ज पर मिलेगा बाजार: निरीक्षण के दौरान मुग्धा सिन्हा ने दिल्ली के सफल रिटेल मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार की इस विशिष्ट कला के लिए भी समर्पित बाजार बनाए जा सकते हैं। उत्पादों की सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग होने से बावन बूटी कला को वैश्विक पहचान मिलेगी। परंपरा, पर्यटन और आधुनिक बाजार का यह संगम हजारों बुनकर परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। हथकरघा उद्योग को नई उड़ान मिलने से आने वाले समय में नालंदा आर्थिक समृद्धि की नई इबारत लिखेगा।