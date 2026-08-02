नालंदा खुला विश्वविद्यालय की पीजी परीक्षाएं शुरू
बिहारशरीफ में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षाएं एक अगस्त से शुरू हुई हैं। ये परीक्षाएं विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, टीपीएस कॉलेज और मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही हैं। अगले कुछ दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं भी शुरू होंगी।
बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षाएं एक अगस्त से विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित पांच परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं विश्वविद्यालय मुख्यालय के अलावा पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, टीपीएस कॉलेज तथा मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय में हो रही हैं। पहले दिन बीएन कॉलेज में एमए हिंदी, मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय में एमएससी गणित, पटना कॉलेज में एमए इतिहास तथा टीपीएस कॉलेज में एमएससी भौतिकी की परीक्षा हुई। पांच अगस्त से अन्य विषयों की भी परीक्षाएं शुरू होंगी।
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