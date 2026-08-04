बैकलॉग विद्यार्थी छह अगस्त तक भर सकते एनओयू का परीक्षा फार्म
नालन्दा खुला विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और बीबीए पार्ट थ्री पाठ्यक्रम में बैकलॉग सामान्य छात्रों के लिए 6 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर दिया है। केवल वे छात्र जो पिछले वर्ष में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित या निष्कासित हुए थे, फॉर्म भर सकते हैं।
भागलपुर, वरीय संवाददाता नालन्दा खुला विवि (एनओयू) के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए एवं बीबीए पार्ट थ्री पाठ्यक्रमों में जिन विद्यार्थियों को बैकलॉग लग गया था। उन्हें छह अगस्त तक परीक्षा फार्म भरने का मौका दिया गया है। इसमें ऐसे विद्यार्थी फार्म भर सकेंगे, जो पिछले वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित एवं निष्कासित हुए थे। वे वर्ष 2026 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरकर शुल्क जमा करना होगा।
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