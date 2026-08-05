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नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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10 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू

नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू

10 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि ​नालंदा, निज संवाददाता। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तय की गई है। ​पीजी स्तर पर एमए (अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान आदि), एमकॉम, और एमएससी (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति व जंतु विज्ञान) के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता और एमएलआईएस में भी नामांकन का अवसर है। ​मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) के लिए केवल 140 सीटें निर्धारित की गई हैं।

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इसमें नामांकन लिखित व मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 अगस्त ही है। ​स्नातक स्तर पर चार वर्षीय (सीबीसीएस) बीए और बीएससी पाठ्यक्रमों के साथ बीसीए और बीएलआईएस में भी दाखिला लिया जा रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद, योग और जनसंचार जैसे व्यावसायिक पीजी डिप्लोमा और विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)

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