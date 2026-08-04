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कटोरिया में नालंदा के लोग कर रहे कांवरियों की सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नालंदा सेवा शिविर बांका जिले के कटोरिया में कांवरियों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है। समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन, चाय, फल, और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। यह सेवा एक माह तक चलेगी, जिससे हजारों कांवरियों को राहत मिलेगी।

कटोरिया में नालंदा के लोग कर रहे कांवरियों की सेवा

नालंदा सेवा शिविर में कांवरियों के लिए उपलब्ध है सभी सुविधाएं फोटो : नूरसराय01-बांका जिले के कटोरिया में लगे नालंदा सेवा शिविर में कांवरियों की सेवा करते समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा। नूरसराय, निज प्रतिनिधि। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले रास्ते में, बांका जिला के कटोरिया में नालंदा सेवा शिविर में जिले के लोग कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। परविंदर इंटरप्राइजेज के निदेशक, समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि शिविर में कांवरियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहां श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन, चाय, फल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई। एक माह तक सेवा का यह सिलसिला निरंतर चलता रहेगा।

इससे हजारों कावरियों को राहत मिलेगी। मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और जरूरतमंदों की सहायता करना उनका उद्देश्य है। कावरियों ने भी इस सेवा भावना की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। समाजसेवी बबलू कुमार, नीरज सिंह, चिक्कू सिंह, फंटूश कुमार, लड्डू आदि भी कांवरियों की सेवा करने में जुटे हैं। (नूरसराय से पुतुल सिंह)

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