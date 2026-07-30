Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप, महिला ने कोतवाली में दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

नैनीताल की मल्लीताल निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी लगाने का आरोप लगाया है। महिला ने न्याय और सुरक्षा की मांग के साथ कोतवाली में तहरीर दी है। उसने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पति और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप, महिला ने कोतवाली में दी तहरीर

नैनीताल, संवाददाता। मल्लीताल निवासी एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। महिला ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।मल्लीताल निवासी एक महिला ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2025 में हुई थी। आरोप है कि विवाह के करीब दो माह बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करने लगे तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और कई बार उसके साथ मारपीट की गई।

ये भी पढ़ें:दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उसे परिवार से अलग-थलग रखने का प्रयास किया और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में उसके साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसमें उसके भाई के साथ भी अभद्रता और हाथापाई की गई। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद भी उसे अपेक्षित पुलिस सहायता नहीं मिली। महिला ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उसने आशंका जताई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि महिला की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।