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नैनीताल में दोपहर बाद हुई बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में रविवार दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई है और कोहरा भी छाया हुआ है। आईएमडी ने आगामी दिनों के लिए मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शहर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है।

नैनीताल में दोपहर बाद हुई बारिश

नैनीताल। सरोवर नगरी में रविवार दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। कोहरा भी छाया रहा। आईएमडी की ओर से आगामी दिनों में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना जताई है। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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