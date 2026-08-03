डीएसबी परिसर में नए छात्रों के परिचय पत्र बनने शुरू
डीएसबी परिसर में नए छात्रों के परिचय पत्र बनने शुरू डीएसबी परिसर में नए छात्रों के परिचय पत्र बनने शुरू डीएसबी परिसर में नए छात्रों के परिचय पत्र बनने
नैनीताल। डीएसबी परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही सोमवार से नए प्रवेशित छात्रों के परिचय पत्र (आई-कार्ड) बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिसर प्रशासन ने सभी विभागों में परिचय पत्र तैयार करने के लिए शिक्षकों की अलग-अलग टीमें गठित की हैं, जो छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन कर परिचय पत्र जारी करेंगी। बीए विभाग के परिचय पत्र प्रभारी डॉ. शशि ने बताया कि छात्रों की सुविधा को देखते हुए परिचय पत्र बनाने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। परिसर प्रशासन ने सभी नए प्रवेशित छात्रों से निर्धारित समय पर पहुंचकर परिचय पत्र बनवाने की अपील की है, ताकि पुस्तकालय, परीक्षा एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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