डीएसबी में ओपन टू ऑल प्रवेश शुरू, 10 अगस्त तक मौका
नैनीताल में डीएसबी परिसर में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रशासन ने 'ओपन टू ऑल' श्रेणी में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक छात्र 10 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया उन छात्रों को भी मौका देगी जो पहले पंजीकरण नहीं करवा पाए थे।
नैनीताल l डीएसबी परिसर में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। परिसर प्रशासन ने तीन मेरिट सूचियों के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब "ओपन टू ऑल" श्रेणी में आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीए प्रवेश प्रभारी डॉ. डीएस परिहार ने बताया कि बची हुई सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पुनः पंजीकरण और प्रवेश पोर्टल खोल दिया गया है। इच्छुक छात्र 10 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। तय तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और उसके आधार पर आगे की मेरिट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओपन टू ऑल प्रक्रिया से उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जो किसी कारण से पहले पंजीकरण नहीं करवा पाए थे या जिनका नाम पिछली मेरिट सूचियों में नहीं आ सका था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें