बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश का अंतिम मौका
नैनीताल में डीएसबी परिसर ने बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। गणित और बायो वर्ग के नए और पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी 12 अगस्त को परिसर में आकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह जानकारी प्रवेश प्रभारी डॉ. सुनील चमियाल ने दी।
नैनीताल। डीएसबी परिसर में बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश का अंतिम अवसर दिया गया है। गणित और बायो वर्ग के नए एवं पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी 12 अगस्त को परिसर में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह जानकारी प्रवेश प्रभारी डॉ. सुनील चमियाल ने दी।
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