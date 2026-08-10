Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश का अंतिम मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

नैनीताल में डीएसबी परिसर ने बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। गणित और बायो वर्ग के नए और पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी 12 अगस्त को परिसर में आकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह जानकारी प्रवेश प्रभारी डॉ. सुनील चमियाल ने दी।

बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश का अंतिम मौका

नैनीताल। डीएसबी परिसर में बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश का अंतिम अवसर दिया गया है। गणित और बायो वर्ग के नए एवं पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी 12 अगस्त को परिसर में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह जानकारी प्रवेश प्रभारी डॉ. सुनील चमियाल ने दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Registration
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।