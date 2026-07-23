डीएसबी में बीएससी गणित और बायो की दूसरी मेरिट जारी
नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को विज्ञान संकाय के लिए बीएससी गणित और बायो की दूसरी मेरिट सूची जारी की गई। छात्र 27 जुलाई तक काउंसलिंग और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करें। विभिन्न संकायों में कई छात्रों ने दाखिला लिया है।
नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विभिन्न संकायों में दाखिले के लिए गुरुवार को छात्र-छात्राओं की भीड़ रही। प्रवेश सेल ने विज्ञान संकाय में बीएससी गणित और बीएससी बायो वर्ग की दूसरी मेरिट सूची जारी की।प्रवेश प्रभारी डॉ. सोहेल ने बताया कि कि जिन भी छात्र-छात्राओं का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में है, वे सभी 27 जुलाई तक अपनी काउंसलिंग और दाखिले की सभी औपचारिकताएं अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। डॉ. सोहेल ने यह भी बताया कि पहली मेरिट सूची के तहत बीएससी गणित वर्ग में 46 और बायो वर्ग में 20 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की।
कला वर्ग की प्रवेश समन्वयक डॉ. छवि आर्या ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष में अब तक 125 छात्र-छात्राओं ने काउंसलिंग कराकर दाखिला कर लिया है। वाणिज्य संकाय के डीन (संकायाध्यक्ष) प्रो. अतुल जोशी ने बताया, कि बीकॉम सामान्य में 55 और बीकॉम ऑनर्स में 25 विद्यार्थी अब तक अपनी फीस जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
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