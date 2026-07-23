Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीएसबी में बीएससी गणित और बायो की दूसरी मेरिट जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को विज्ञान संकाय के लिए बीएससी गणित और बायो की दूसरी मेरिट सूची जारी की गई। छात्र 27 जुलाई तक काउंसलिंग और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करें। विभिन्न संकायों में कई छात्रों ने दाखिला लिया है।

डीएसबी में बीएससी गणित और बायो की दूसरी मेरिट जारी

नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विभिन्न संकायों में दाखिले के लिए गुरुवार को छात्र-छात्राओं की भीड़ रही। प्रवेश सेल ने विज्ञान संकाय में बीएससी गणित और बीएससी बायो वर्ग की दूसरी मेरिट सूची जारी की।प्रवेश प्रभारी डॉ. सोहेल ने बताया कि कि जिन भी छात्र-छात्राओं का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में है, वे सभी 27 जुलाई तक अपनी काउंसलिंग और दाखिले की सभी औपचारिकताएं अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। डॉ. सोहेल ने यह भी बताया कि पहली मेरिट सूची के तहत बीएससी गणित वर्ग में 46 और बायो वर्ग में 20 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की।

ये भी पढ़ें:Lucknow News: केकेसी में बीए, बीकॉम और बीएससी की मेरिट जारी, प्रवेश आज से

कला वर्ग की प्रवेश समन्वयक डॉ. छवि आर्या ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष में अब तक 125 छात्र-छात्राओं ने काउंसलिंग कराकर दाखिला कर लिया है। वाणिज्य संकाय के डीन (संकायाध्यक्ष) प्रो. अतुल जोशी ने बताया, कि बीकॉम सामान्य में 55 और बीकॉम ऑनर्स में 25 विद्यार्थी अब तक अपनी फीस जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:डीएसबी में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में 59 दाखिले
ये भी पढ़ें:Bareily News: बीए, बीएससी बायो प्रथम सेमेस्टर की छठी मेरिट जारी, फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
University second merit list BSC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।