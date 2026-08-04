डीएसबी में स्नातक की आधे से अधिक सीटें खाली
नैनीताल के डीएसबी परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया में बहुत से पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह गई हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम में छात्रों ने रुचि नहीं दिखाई। कुल 1100 सीटों में से केवल 596 नहीं भरी हैं। विवि ने 10 अगस्त तक पुनः पंजीकरण करने के लिए पोर्टल खोला है।
नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया के तीन चरण पूरे होने के बाद भी अधिकांश पाठ्यक्रमों में आधी सीटें भी नहीं भर पाई हैं। युवाओं के प्रवेश प्रक्रिया में दिलचस्पी न दिखाने से बीए, बीएससी और बीकॉम में सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में अब कुमाऊं विवि ने 10 अगस्त तक पुन: पंजीकरण और प्रवेश के लिए पोर्टल खोल दिया है। इस बार ‘ओपन टू ऑल’ प्रक्रिया के तहत सीधे प्रवेश दिए जा रहे हैं।परिसर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, बीए की 600 सीटों के सापेक्ष अब तक 324 छात्र-छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है l बीएससी 320 सीटों के मुकाबले 207 प्रवेश हुए हैं, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की 180 सीटों में से केवल 65 सीटें ही भर पाई हैं l तीनों प्रमुख पाठ्यक्रमों को मिलाकर देखें तो 1100 सीटों में से 596 पर ही प्रवेश हो सके हैं।
यानी कुल क्षमता का करीब 54 ही भरा है, जबकि कई अन्य विषयों की स्थिति इससे भी कमजोर है। बीकॉम के प्रवेश प्रभारी के विजय कुमार ने बताया कि तीन चरण की मेरिट सूची जारी करने के बाद भी छात्र रुचि नहीं दिखा रहे। कई छात्र अन्य विवि और निजी कॉलेजों की ओर चले गए हैं। इसे देखते हुए विवि ने राहत देते हुए 10 अगस्त तक पोर्टल फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इस दौरान इच्छुक अभ्यर्थी नए सिरे से पंजीकरण कर सकेंगे। ‘ओपन टू ऑल’ प्रक्रिया के तहत सीटें खाली रहने पर योग्यता के आधार पर तत्काल प्रवेश दिया जाएगा। जिसके लिए छात्रों को दोपहर एक बजे से दो बजे तक का समय दिया गया है l
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