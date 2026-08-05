Nainital News: स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में होंगी प्रतियोगिताएं
Nainital News: नैनीताल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए डीएम ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने और स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सुबह 7 बजे से प्रभात फेरी और ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे।
Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता । डीएम ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। स्कूलों में देश भक्ति गीतों के साथ ही प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय समेत विभिन्न स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों में सुबह सात बजे से प्रभात फेरी और देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस के एक सप्ताह पूर्व से विभिन्न विद्यालय स्तर पर पेंटिंग, क्विज, निबंध आदि आयोजित कराई जाएगी।
नैनीताल में प्रभात फेरी मल्लीताल फ्लैट मैदान से प्रारंभ होकर तल्लीताल गांधी चौक पर समाप्त होगी।सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों, भवनों, स्कूलों और गैर सरकारी इमारतों आदि में सुबह 7 बजे से ध्वजारोहण किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण होगा।जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर श्रद्धा सुमन/माल्यार्पण किया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों/परिजनों एवं सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक के ध्वज का उपयोग नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर ध्रुव मर्तोलिया, पुलिस अधीक्षक संचार रेवाधर मठपाल, उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक आदि मौजूद रहे।
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