डीएसबी परिसर में प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू
डीएसबी परिसर में प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू डीएसबी परिसर में प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू डीएसबी परिसर में प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू डीएसबी
नैनीताल। डीएसबी परिसर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार से पहले सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। परिसर के सभी विभागों में नए सत्र के तहत शिक्षण कार्य का संचालन आरंभ कर दिया गया है। कला संकायाध्यक्ष प्रो. रजनीश पांडे ने बताया कि सभी विभागों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को कक्षाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से संदेश भेजे गए हैं। साथ ही परिसर के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की गई है, ताकि कोई भी विद्यार्थी कक्षाओं से वंचित न रहे।
उन्होंने सभी छात्रों से नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने की अपील की।
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