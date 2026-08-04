छात्रवृत्ति योजना में खिलाड़ियों के ट्रायल शुरू

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नैनीताल जिले के 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि चयन प्रक्रिया हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, जूडो, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, कराटे, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल समेत 12 खेलों में खिलाड़ियों का चयन होगा।इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए khelouk.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक भी पंजीकरण किया जाएगा। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। प्रथम चरण 4 से 14 अगस्त तक विकासखंड, नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर बैटरी टेस्ट के रूप में आयोजित होगा।