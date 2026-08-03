नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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नैनीताल, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, एफटीएससी नैनीताल सुधीर तोमर की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी देघाट अल्मोड़ा निवासी बालादत्त उर्फ विक्की की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मई 2026 को थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 13 मई की रात करीब 11 बजे आरोपी नाबालिग को बहलकर घर से ले गया।
बाद में पुलिस ने पीड़िता को आरोपी की मोटरसाइकिल से बरामद किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे पतलोट होते हुए हल्द्वानी ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने घटना से करीब डेढ़ वर्ष पहले भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। मेडिकल परीक्षण में भी यौन संबंध बनाए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को 20 जून 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने पीड़िता की कम उम्र, उसके न्यायिक बयान, मेडिकल रिपोर्ट और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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