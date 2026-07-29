नैनीताल में आधुनिक तकनीक से होगी बाघों की निगरानी

नैनीताल, संवाददाता। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर नैनीताल में बाघ संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नैनीताल चिड़ियाघर में स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए क्विज, पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को वन्यजीव संरक्षण का महत्व बताया गया।प्रभागीय वनाधिकारी आकाश गंगवार ने बताया कि वर्ष 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना में नैनीताल वन प्रभाग में एक बाघ दर्ज किया गया था। वर्ष 2026 की बाघ गणना का फील्ड वर्क पूरा कर सभी आंकड़े भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेज दिए गए हैं। अब संस्थान की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही वन प्रभाग में बाघों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि मानव और बाघ के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, सोलर लाइट और जनजागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। संघर्ष संभावित क्षेत्रों की मैपिंग की गई है और स्थानीय लोगों को जंगलों की ओर अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग अब बाघों और अन्य वन्यजीवों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग कर रहा है। कैमरा ट्रैप के अलावा सिम आधारित कैमरे, मोशन सेंसर युक्त सोलर सीसीटीवी, अलर्ट सिस्टम, थर्मल ड्रोन और थर्मल मोनोक्युलर जैसे उपकरणों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। इससे विशेष रूप से रात के समय निगरानी और रेस्क्यू अभियान पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुए हैं। वन विभाग का मानना है कि आधुनिक तकनीक के साथ जनजागरूकता भी बाघ संरक्षण का महत्वपूर्ण आधार है। इसी उद्देश्य से विश्व बाघ दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को वन्यजीवों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है।