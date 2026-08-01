सैदपुर स्कूल में बच्चों को बांटे गए उपहार

पीलीभीत। नैनीताल बैंक की स्थापना के 105 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर मरौरी ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सैदपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बैंक अधिकारियों और विद्यालय स्टाफ ने स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार भेंट किए गए। अतिथियों और शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। बैंक प्रबंधन ने उपहार वितरण के साथ ही सभी छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने व कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उपहार पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक राजीव कुमार शर्मा, सहायक शाखा प्रबंधक प्रकुंज सक्सेना, बैंक अधिकारी राजू कश्यप व श्वेता कटियार और विद्यालय की प्रधानाध्यापक प्रीति सिंह, सहायक अध्यापक मंजरी सक्सेना आदि मौजूद रहे।