Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सैदपुर स्कूल में बच्चों को बांटे गए उपहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत में नैनीताल बैंक के 105 वर्ष पूरे होने पर प्राथमिक विद्यालय सैदपुर में आयोजन किया गया। बैंक अधिकारियों ने बच्चों को उपहार बांटे और शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। सभी छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दी गईं। इस कार्यक्रम में बैंक के प्रबंधक और स्कूल स्टाफ उपस्थित थे।

सैदपुर स्कूल में बच्चों को बांटे गए उपहार

पीलीभीत। नैनीताल बैंक की स्थापना के 105 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर मरौरी ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सैदपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बैंक अधिकारियों और विद्यालय स्टाफ ने स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार भेंट किए गए। अतिथियों और शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। बैंक प्रबंधन ने उपहार वितरण के साथ ही सभी छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने व कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उपहार पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक राजीव कुमार शर्मा, सहायक शाखा प्रबंधक प्रकुंज सक्सेना, बैंक अधिकारी राजू कश्यप व श्वेता कटियार और विद्यालय की प्रधानाध्यापक प्रीति सिंह, सहायक अध्यापक मंजरी सक्सेना आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: नैनीताल बैंक का 105वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया
ये भी पढ़ें:Haldwani News: 105वें स्थापना दिवस पर नैनीताल बैंक की जागरूकता रैली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।