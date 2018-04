नायब तहसीलदार भर्ती के लिए जारी किया गधे के नाम एडमिट कार्ड, तस्वीर भी छापी

जम्मू-कश्मीर में दो साल पहले एक परीक्षा में एक गाय को प्रवेश पत्र जारी किए जाने के बाद अब नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा के लिए गधे को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए कचुर खार (भूरा गधा) के नाम पर प्रवेश पत्र जारी किया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने मजाक में गधे के नाम पर आवेदन कर दिया था।

ट्वीटर और फेसबुक पर एडमिट कार्ड की तस्वीर को काफी लोग शेयर कर रहे हैं। प्रवेश पत्र पर गधे की तस्वीर लगी हुई है। इस गड़बड़ी पर टिप्पणी करने के लिए बोर्ड को कॉल किया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

एक ट्वीटर उपयोगकर्ता ने लिखा, 'यह हास्यास्पद है कि गधे के नाम पर प्रवेश पत्र जारी किया गया और फिर इसे समाचार बना दिया गया। यह दिखाता है कि हमारे पास कितना फालतू समय है।' वहीं एक फेसबुक यूजर ने लिखा, 'इस आवेदन पत्र को एसएसबी डिलीट कर सकता था क्योंकि साल 2015 में भी ऐसा ही मामला हुआ था।' साल 2015 में व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने एक गाय के नाम पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया था।

Ridiculous 😂



J&KSSB has issued Admit Card to a "Donkey" for the Exam of Naib Tehsildar pic.twitter.com/6nBp6FoVmT