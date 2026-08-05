राइट्स की चूक से दीमापुर-कोहिमा रेल लाइन परियोजना में दो दशक की देरी

केंद्र सरकार की दीमापुर-कोहिमा रेल लाइन परियोजना 20 साल से अधिक की देरी का सामना कर रही है। रिपोर्ट में 700 प्रतिशत लागत वृद्धि और केवल 25 प्रतिशत काम पूरा होने का उल्लेख है। समिति ने निर्माणाधीन परियोजना में गलतियों के लिए रेलवे अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और सुधार के लिए विशिष्ट निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी दीमापुर-कोहिमा रेल लाइन परियोजना भारतीय रेल के उपक्रम राइट्स की गंभीर चूक से 20 साल लेट हो गई। इतना ही नहीं परियोजना लागत भी 700 फीसदी बढ़ गई है। वहीं जमीन पर काम महज 25 फीसदी हुआ है जिससे बजट और बढ़ने की संभावना है। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने गत दिवस संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है। समिति ने कहा कि पूर्वोत्तर के कठिन भौगोलिक क्षेत्र में निर्माणाधीन दीमापुर-कोहिमा परियोजना के सर्वे, डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हुई गंभीर चूकों के कारण सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। इस पूरी परियोजना के क्रियान्वयन पर गहरी चिंता जताते हुए समिति ने राइट्स की शुरुआती जांच से जुड़ी कमियों, रेल अधिकारियों की लापरवाही और बेहिसाब देरी को जिम्मेदार ठहराया है। परियोजना की शुरुआती मंजूरी के वक्त केवल सीमित प्राथमिक सर्वे किए गए, जो नव-हिमालयी क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय स्थितियों का सही आकलन करने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसके चलते जिस प्रोजेक्ट की लागत 2006-07 में 850 करोड़ तय की गई थी, वह मई 2022 तक 7 गुना से अधिक बढ़कर 6,663.20 करोड़ पर पहुंच गई। वहीं, मार्च 2022 तक परियोजना की भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत से भी कम थी。

ठेकेदारों को 42 बार ईओटी मिला समिति ने कहा कि वर्ष 2015 से दिसंबर 2025 के बीच ठेकेदारों को कुल 42 बार एक्सटेंशन ऑफ टाइम (ईओटी) दिया गया। इस लचर कांट्रेक्ट मैनेजमेंट के कारण सरकार पर 42.38 करोड़ का अतिरिक्त मूल्य अंतर का बोझ पड़ा। सिविल निर्माण कार्य केवल 25 प्रतिशत ही पूरा हुआ था तभी राइट्स-रेलवे अधिकारियों ने 11.44 करोड़ की सिग्नलिंग सामग्री और अमेरिका से टनल रेडियो संचार उपकरण आयात कर लिए। यह सामग्री सालों तक बेकार पड़ी रही, जिससे न केवल पूंजी फंसी रही, बल्कि उपकरण अपनी शेल्फ-लाइफ खोने के कगार पर पहुंच गए।

बिना जियोटेक्निकल मैपिंग के निर्माण शुरू रिपोर्ट में उल्लेख है कि टनल 7 (6.1 किलोमीटर) और टनल 10 जैसे अति-संवेदनशील और सक्रिय भूगर्भीय क्षेत्रों में बिना विस्तृत जियोटेक्निकल मैपिंग के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अत्यधिक भूमि अधिग्रहण, समय से पहले अनावश्यक खरीद और बिना लागत-लाभ विश्लेषण के लिए गए फैसलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उन पर जवाबदेही तय की जाए।

गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप लिया जाए समिति ने कहा कि नागालैंड में कोडल नियमों के उल्लंघन और 8 प्रतिशत अतिरिक्त एस्टैब्लिशमेंट चार्ज के मुद्दे पर रेल मंत्रालय राज्य सरकार के साथ शीर्ष स्तर पर बात करे। यदि समाधान न निकले तो गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप लिया जाए। भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग और टेलीकॉम खरीद केवल ईपीसी टेंडर्स के माध्यम से की जाए ताकि विभाग समय से पहले सामग्री खरीद कर बजट का नुकसान न करे। मेक इन इंडिया के तहत टनलिंग और संचार उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता खत्म कर घरेलू सप्लाई चेन विकसित करने की सिफारिश की गई है।