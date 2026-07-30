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आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसा गया नमक-पूड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्यप्रदेश के मैहर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण आहार के नाम पर नमक-पूड़ी दी गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। डीपीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसा गया नमक-पूड़ी

मैहर (मध्यप्रदेश), एजेंसी। मध्यप्रदेश के मैहर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण आहार के नाम पर नमक-पूड़ी परोसने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जिले के ग्राम ककरा स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र की इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा है कि बच्चों को निर्धारित पोषण आहार के स्थान पर केवल नमक और पूड़ी परोसी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) राजेंद्र बांगरे ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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