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लालगंज में युवक का शव बरामद,जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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लालगंज में पोझिया लाइन होटल के पास नए मकान के बरामदे में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान पंचम कुमार के रूप में हुई। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि उसे नशा करने की आदत थी, जो उसकी मौत का कारण हो सकती है।

लालगंज में युवक का शव बरामद,जांच में जुटी पुलिस

लालगंज। संवाद सूत्र मंगलवार को लालगंज हाजीपुर मुख्यमार्ग में पोझिया लाइन होटल के पास एक बन रहे नए मकान के बरामदा पर एक युवक का शव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोग उसे देखने के लिए जुट गए। लाइन होटल के मालिक अवधेश सिंह ने लालगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। लालगंज मनमोहन कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल किया। शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिया। मृतक की पहचान नामीडीह गांव के राजेंद्र सिंह का बेटा पंचम कुमार के रुप मे हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पंचम नशा पान भी करता था।

उसकी मौत भी नशा पान के कारण हुआ हैं। थानाध्यक्ष मनमोहन कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता लग -दिलीप कुमार

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