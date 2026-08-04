Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फतेहपुर में प्रेमिका के घर फांसी पर लटका मिला अंबेडकरनगर के प्रेमी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

बकेवर(फतेहपुर), एक प्रेमी का शव प्रेमिका के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है, जिसमें प्रेमिका ने युवक को घर बुलाया था। युवक की जेब से ट्रेन का टिकट मिला है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

फतेहपुर में प्रेमिका के घर फांसी पर लटका मिला अंबेडकरनगर के प्रेमी का शव
फतेहपुर में प्रेमिका के घर फांसी पर लटका मिला अंबेडकरनगर के प्रेमी का शव

बकेवर(फतेहपूर), संवाददाता। बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को प्रेमिका से मिलने आए अंबेडकरनगर के प्रेमी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेमी का शव प्रेमिका के ही घर में बनी दुकान में लटका पाया गया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने ही फोन कर प्रेमी को घर बुलाया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस पहुंची तो घर में सिर्फ युवती की मां और बहन थीं। ऐसे में पुलिस साजिश के एंगल से भी घटना की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है。

प्रेमी के बारे में जानकारी

पुलिस ने बताया कि अंबेडकरनगर जिले के पहाड़पुर थाना टांडा निवासी 26 वर्षीय युवक मोहम्मद अकमल दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी करीब एक साल पहले अपने ही धर्म की बकेवर थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय युवती से दोस्ती हो गई थी। दोनों स्नैपचैट पर एक दूसरे से परिचित हुए थे। इसके बाद से दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। सोमवार रात अकमल युवती से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया। युवती के परिजनों ने अकमल को पकड़ लिया और घर के बाहर बनी एक दुकान में बंद कर दिया। मंगलवार सुबह उसके परिजनों को सूचना दी। शाम पहर जब शटर खोल कर देखा गया तो युवक का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। परिजनों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूत्रों के मुताबिक युवती ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि घर वालों के कहने पर मां के कानपुर के अस्पताल में भर्ती होने की बात कह अकमल को बुलाया था। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। बिंदकी सीओ प्रियांक जैन ने बताया कि कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का खुलासा हो सकेगा।

ट्रेन का टिकट मिला

मृतक अकमल की जेब से ट्रेन का टिकट मिला है। जिससे साफ है कि वह दिल्ली से ट्रेन से कानपुर आया था। कानपुर से सोमवार रात को युवती के घर पहुंचा। जहां युवती के परिजनों ने जानकारी पर युवक को बंधक बनाकर मारपीट की और शटर वाली खाली दुकान में बंद कर दिया।

युवती के फोन करने पर आया था युवक

पुलिस जब पहुंची तो युवती घर में मौजूद नहीं थी। बताया गया कि वह अपने पिता के साथ जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार के घर गई है। घर पर केवल युवती की मां और उसकी बड़ी बहन थी। छोटा भाई भी घर पर मौजूद नहीं मिला जबकि बताया गया कि वह कानपुर में पढ़ता है और इस समय यहीं था। जांच में पुलिस को युवक के फोन में युवती की कॉल डिटेल मिली है। सूत्रों की मानें तो पुलिस को भी आशंका है कि साजिश के तहत युवक को बुलाया गया था।

युवती का परिवार

ग्रामीणों ने बताया कि युवती दो बहन और दो भाई हैं। युवती घर में सबसे छोटी है। बड़ी बहन की कानपुर में शादी हो गई है। उसका पति सऊदी अरब में रहता तो बहन अक्सर मायके में रहती है। बड़ा भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। वर्तमान में प्रयागराज में तैनात है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रेमी का शव किस जगह पर मिला?
प्रेमी का शव प्रेमिका के ही घर में बनी दुकान में लटका पाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Love Crime News Death अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।