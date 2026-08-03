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रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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भरथना के बंधा गांव के पास सोमवार को दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला। शव की पहचान नहीं हो सकी है। ऐसा माना जा रहा है कि युवक किसी ट्रेन से गिरकर मरा है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव

भरथना। भरथना-इकदिल रेलवे स्टेशन के बीच बंधा गांव के पास सोमवार दोपहर दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक की अप लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने की सूचना सूबेदारगंज एक्सप्रेस के चालक ने स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद रेलवे पुलिस और भरथना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि युवक किसी ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हो गई। थाना उपनिरीक्षक गीता देवी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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