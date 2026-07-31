Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

बेहटा गोकुल। बेहटा गोकुल क्षेत्र के भम्मापुरवा गांव में 15 दिन पहले दफनाए गए युवक का शव शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से निकलवाकर शनिवार को

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई

बेहटा गोकुल। बेहटा गोकुल क्षेत्र के भम्मापुरवा गांव में 15 दिन पहले दफनाए गए युवक का शव शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। परिजनों को अंतिम संस्कार के समय मृतक के नाखून काले दिखाई देने पर मौत को लेकर संदेह हुआ था। इसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। गांव निवासी 22 वर्षीय नीरू पुत्र महावीर राठौर की 10 जुलाई को पेट और पसली में दर्द के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। उस समय मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था और शव को दफना दिया गया था।

शुक्रवार दोपहर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में थाना प्रभारी मार्कण्डेय सिंह और पुलिस टीम ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। करीब 40 मिनट तक चली प्रक्रिया के बाद भी मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। ऐसे में चिकित्सकों ने विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेज दिया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।