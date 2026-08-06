सिकंदरपुर नहर में मिला अज्ञात युवक का शव
सिकंदरपुर के पास एक अज्ञात युवक का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। मिर्जापुर पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पहचान के प्रयास शुरू किए। मृतक के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला, और पुलिस गुमशुदगी के अभिलेखों से शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
सिकंदरपुर के पास नहर में बुधवार दोपहर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची मिर्जापुर पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस के अनुसार दोपहर पीआरवी के माध्यम से नहर में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद उपनिरीक्षक अवशेष भाटी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। जांच के दौरान मृतक के पास कोई दस्तावेज या पहचान संबंधी सामान नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह ने बताया कि आसपास के थाना क्षेत्रों और गुमशुदगी के अभिलेखों का मिलान कराया जा रहा है, ताकि शव की पहचान हो सके।
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