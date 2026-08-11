कमरे में संदिग्ध हालत में मिला किशोरी का शव, जांच शुरू कमरे में संदिग्ध हालत में मिला किशोरी का शव, जांच शुरूकमरे में संदिग्ध हालत में मिला किशोरी का

खैरा । निज संवाददाता प्रखंड के गरही थाना क्षेत्र के कुरवाटांड़ स्थित मालाकार टोला में रविवार की रात 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान मालाकार टोला निवासी उमाकांत माली की पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

परिवार का बयान परिजनों के अनुसार, रविवार की देर शाम घर में किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। इसके कुछ देर बाद ज्योति अपने कमरे में चली गई। बाद में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह मृत अवस्था में मिली। परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी। मृतका के चाचा ओंकार मालाकार ने बताया कि परिवार के लोग रविवार को धान की रोपाई के लिए खेत में गए थे। शाम करीब सात बजे सभी लोग घर लौटे। घर पहुंचने के बाद ज्योति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने बताया कि परिवार में किसी तरह के विवाद की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होने बताया कि ज्योति इंटरमीडिएट की छात्रा थी और पढ़ाई कर रही थी।

स्थानीय लोगों की बातें इधर, स्थानीय लोगों ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है।

लोगों के अनुसार, दो दिन पहले भी किशोरी घर से कहीं चली गई थी। इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही गरही थानाध्यक्ष विपिन चंद्र पलटा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस घटना से पहले की परिस्थितियों और परिजनों के बयानों को भी खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही किशोरी की मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।