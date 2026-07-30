चंडीगढ़ एक्सप्रेस के शौचालय में फंदे से लटका मिला युवक का शव
ट्रेन नंबर 15012 चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस के एसी कोच के शौचालय में एक युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। इसकी उम्र लगभग 30 साल थी और उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। रेलवे कर्मचारी ने शव देखा और जीआरपी, आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
ट्रेन नंबर 15012 चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस के एसी कोच के शौचालय में शर्ट के फंदे से लटका एक युवक का शव मिला। लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन की जांच के दौरान स्वीपर ने शव देखा। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। ट्रेन लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म पर गुरुवार की सुबह पहुंची। सारे यात्री उतर कर चले गए। ट्रेन को यार्ड में भेजने से पहले सभी कोचों की जांच रेल कर्मचारी और स्वीपर कर रहे थे। थर्ड एसी कोच बी-6 में जांच के दौरान स्वीपर ने जब शौचालय को खोला तो वहां एक युवक का शव शौचालय के छत पर बने हुक से शर्ट के सहारे लटकता पाया।
फौरन अपने सुपरवाइजर को सूचना दी। सुपरवाइजर की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम सहित रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे। जीआरपी थाना चारबाग प्रभारी धर्मवीर सिंह के अनुसार युवक की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। फंदे के लिए उसने अपने ही शर्ट का प्रयोग किया। तलाशी में आईडी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। टिकट भी नहीं मिला, जिससे यह भी पता नहीं चल सका कि वह यात्री था या फिर लखनऊ में ट्रेन खड़ी होने के बाद उसने घटना को अंजाम दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पहचान का प्रयास किया जा रहा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें