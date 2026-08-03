होटल गुलिस्तां के पास युवक का मिला शव
फतेहपुरसीकरी में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिला, जो धौलपुर का निवासी था और दो दिन से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कोक सिंह के रूप में हुई है, जो एक अगस्त को घर से निकला था। उसकी मृत्यु का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है।
थाना फतेहपुरसीकरी क्षेत्र स्थित होटल टूरिस्ट कंपलेक्स गेट के समीप सोमवार सुबह युवक का शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। वह धौलपुर का रहने वाला था। बीते दो दिन से लापता था। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना पुलिस के अनुसार मृत युवक की पहचान कोक सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम मालोनी खुर्द (कौलारी, धौलपुर) के रूप में हुई है। सूचना पर सीकरी पहुंचे मृतक के भाई राकेश पुत्र रामप्रसाद ने बताया कि कोक सिंह एक अगस्त को घर से निकला था। तब से उसका कोई पता नहीं था।
तीन अगस्त की सुबह उन्हें सूचना मिली कि कोक सिंह का शव होटल गुलिस्तान पार्किंग गेट के समीप पड़ा हुआ है। तहरीर में उन्होंने मृत्यु का कारण अज्ञात बताते हुए पुलिस से आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की ।थाना सीकरी के एसएसआई विपिन कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें