झरही नदी के किनारे से बरामद शव का कराया पोस्टमार्टम
सीवान के झरही नदी के किनारे एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव पर नीला टी-शर्ट और मटमैला ट्राउजर है, और यह लगभग 45 से 50 वर्ष के व्यक्ति का है। पोस्टमार्टम के बाद शव को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखा गया है।
सीवान। झरही नदी के किनारे से बरामद एक शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। शव की पहचान अबतक नहीं हो सकी है। बताया गया है कि शरीर पर ब्लू रंग का टी-शर्ट व मटमैला रंग का ट्राउजर है। वहीं उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के करीब है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। यदि इस बीच इसका कोई परिजन या रिश्तेदार आता है तो शव को सौंप दिया जाएगा।
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