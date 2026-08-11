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रेलवे ट्रैक पर मिला युवती की लाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में सिसवा बाजार-घुघली रेलखंड पर मंगलवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान प्रक्रिया शुरू की है। प्राथमिक जांच के अनुसार, महिला की मौत ट्रेन की चपेट में आने की वजह से हो सकती है, हालांकि इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बताया जाएगा।

रेलवे ट्रैक पर मिला युवती की लाश

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। कोठीभार थाना क्षेत्र में सिसवा बाजार-घुघली रेलखंड पर मंगलवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे कर्मचारियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।पुलिस के अनुसार, सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने सूचना दी कि सिसवा बाजार और घुघली रेलवे स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 338/2-3 के पास ट्रैक पर एक महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की।मौके पर करीब 25 वर्षीय महिला का शव मिला। महिला ने सलवार-कुर्ती पहन रखी थी।

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प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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