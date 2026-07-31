आसमान में तेज धमाकों से दहला बरेली, सोनिक बूम की चर्चा
गुरुवार सुबह, तेज धमाकों की आवाज से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और दरवाजे और खिड़कियां हिलने की बातें सामने आईं। चर्चा है कि यह आवाज एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान के सोनिक बूम की थी। हालांकि, किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई।
आसमान में तेज धमाकों की आवाज से गुरुवार सुबह पूरे जिले में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धमाके इतने तेज थे कि लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गए। चर्चा है कि यह एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान के सोनिक बूम की आवाज थी। लोगों के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे और फिर लगभग 10 बजे आसमान में तेज धमाके जैसी की आवाज हुई, जिसकी गूंज शहर से देहात तक सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों का कहना है कि धमाके से उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गईं।
हालांकि किसी तरह के नुकसान या हादसे की सूचना नहीं मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें