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आसमान में तेज धमाकों से दहला बरेली, सोनिक बूम की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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गुरुवार सुबह, तेज धमाकों की आवाज से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और दरवाजे और खिड़कियां हिलने की बातें सामने आईं। चर्चा है कि यह आवाज एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान के सोनिक बूम की थी। हालांकि, किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई।

आसमान में तेज धमाकों से दहला बरेली, सोनिक बूम की चर्चा

आसमान में तेज धमाकों की आवाज से गुरुवार सुबह पूरे जिले में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धमाके इतने तेज थे कि लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गए। चर्चा है कि यह एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान के सोनिक बूम की आवाज थी। लोगों के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे और फिर लगभग 10 बजे आसमान में तेज धमाके जैसी की आवाज हुई, जिसकी गूंज शहर से देहात तक सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों का कहना है कि धमाके से उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गईं।

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हालांकि किसी तरह के नुकसान या हादसे की सूचना नहीं मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

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