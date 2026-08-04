झाड़ी में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका
मझौलिया के बरवां सेमराघाट पंचायत के वार्ड-9 में बुधवार को एक 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। मायना देवी, जो सोमवार सुबह से लापता थी, के शव पर जख्म के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस हत्या का संदेह जता रही है। चार युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
मझौलिया, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र की बरवां सेमराघाट पंचायत के वार्ड-9 में सरिसवा-पिपरपाती मुख्य सड़क के किनारे मंगलवार दोपहर महिला का शव झाड़ियों से पुलिस ने बरामद किया। महिला के घर से घटनास्थल की दूरी 30-40 मीटर है। वह नन्हकी साह की पत्नी मायना देवी (35) थी। सोमवार सुबह से ही वह लापता थी। झाड़ी में जलजमाव की वजह से शव से दुर्गंध उठा रहा था। सूचना पर एसडीपीओ व थानाध्यक्ष समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शक के आधार पर आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ अजित कुमार ने बताया कि शव के कई हिस्से में जख्म के निशान मिले हैं।
आशंका है कि हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया है। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मौके पर एफएसएल व डॉग स्क्वॉयड की टीम को बुलाया गया है। दोनों टीमों ने जांच की है। डॉग स्क्वॉयड की टीम पिपरपाती मुख्य सड़क पर जाकर रुक गया। ग्रामीण सूत्र के मुताबिक महिला सोमवार की अहले सुबह से लापता थी। मंगलवार दोपहर में दुर्गंध पर लोगों ने करीब जाकर देखा तो महिला का शव मिला।तत्काल लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने बेरिकेटिंग की। इधर, शव देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। हालांकि पुलिस ने किसी को भी पास में फटकने नहीं दिया। महिला के पति नन्हकी साह पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं। जानकारी मिलने पर वे घर के लिए निकल चुके हैं। उन्हें दो पुत्र व एक पुत्री है। घटना से परिजनों समेत तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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