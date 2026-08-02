बाजारों से पांच रुपये के सिक्के गायब, कालाबाजारी की आशंका

पांच का सिक्का 6 रूपये में बेच रहे, चल रहा खेल 100 सिक्कों पर दुकानदारों को सौ रुपए की प्रोफिट फोटो परिचय बाजार से गायब हो चुका पांच रुपए का मोटा सिक्

पांच का सिक्का 6 रुपये में बेच रहे, चल रहा खेल 100 सिक्कों पर दुकानदारों को सौ रुपए प्रोफिट

फोटो परिचय

बाजार से गायब हो चुका पांच रुपए का मोटा सिक्का जो 6 रूपए में बिक रहा है

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कोंच। संवाददाता

बाजार से 5 रुपये के सिक्के गायब हो रहे हैं। आरबीआई के वितरण के बावजूद ये सिक्के न दुकानदारों के पास हैं न ग्राहकों के पास। जमाखोरी, धातु में उपयोग और बैंक से आपूर्ति की कमी इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इन सिक्कों के आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ब्लैड बनाने में प्रयोग किए जाने की वजह भी बाजार से सिक्कों का गायब होना मानी जा रही है।

ग्राहकों की माने तो इसका मुख्य कारण ग्राहकों की माने तो इसका मुख्य कारण जानबूझकर की गई जमाखोरी, सिक्कों का अन्य धातुओं के लिए उपयोग, और बैंकों से सही आपूर्ति न होना है। जिससे छोटे व्यापारियों और आम लोगों को खुदरा लेनदेन में दिक्कत हो रही है। अब समस्या यह है की बैंक के द्वारा वितरित किए गए सिक्कों का ना तो बाजार में रोटेशन हो रहा है ना दुकानदारों के पास है और आम जनता के पास। तो आखिर यह सिक्के गायब कहां हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इन सिक्कों का उपयोग धातुओं के अन्य सामान बनाने में किया जा रहा है। जिसके वजह से यह सिक्के मार्केट से गायब हो रहे हैं या फिर कालाबाजारी हो रही है।

कालाबाजारी की मुख्य वजह कोंच। धात्विक मूल्य तांबा और निकल मिश्र धातु 2000 के दशक की शुरुआत में चलने वाले 5 रूपए के पुराने सिक्के काफी मोटे और भारी लगभग 9 ग्राम होते थे। ये सिक्के क्युप्रो निकेल धातु से बने होते थे। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ गई है।

पीले वाले सौ सिक्कों पर 20 रुपए कोंच। पीले रंग वाले पांच रुपये के सौ सिक्कों को बेचने वाले को अतिरिक्त 20 रूपए मिलते हैं। इस वजह से बाजार में गिलट के पुराने और पीले सिक्के नहीं मिल रहें हैं।