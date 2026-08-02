संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत
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सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अमौली गांव निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में वाराणसी में मौत हो गई। मृतक के भाई राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि वह वाराणसी में दूसरी पत्नी के साथ रहता था। उसकी मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है। शव को वाराणसी से लेकर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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