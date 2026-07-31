सीएचसी लाई गई युवती की संदिग्ध हालत में मौत
महाराजगंज के कैर गांव में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका को विवाह के तीन महीने बीतने के बाद गंभीर हालत में सीएचसी लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ने गले पर लिगेचर मार्क की पहचान की है, जिससे संभावित हत्या का संदेह उत्पन्न हुआ है।
महाराजगंज, संवाददाता। क्षेत्र के कैर गांव में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार की रात मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों द्वारा उसे गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस को युवती के मायके वालो का इंतजार था। कोतवाली क्षेत्र के कैर गांव निवासी रामदेव गुप्ता के पुत्र अनिल का विवाह विगत 21 अप्रैल को मिल एरिया थाना क्षेत्र के संदी नागिन गांव निवासी कोमल के साथ हुआ था। विवाह के अभी तीन माह ही बीते थे। शुक्रवार की रात विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।
ससुरालीजनों ने उसे सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टर एएन भारद्वाज ने मृतका के गले में लिगेचर मार्क है। यह मार्क तभी आता है जब गले पर कोई जबरदस्त दबाव पड़ता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें