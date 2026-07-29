लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी

बकेवर के अहेरीपुर में चार दिन लापता युवक हरिओम का शव एक कोठरी की छत पर मिला। परिजनों ने बताया कि हरिओम रविवार को घर से निकला था और लौटकर नहीं आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक को मीर्गी की बीमारी थी और मृतक का मोबाइल फोन भी मिला।

बकेवर। बकेवर थाना क्षेत्र के अहेरीपुर के निकट महावीर पुजारी के खेतों के बीच बने एक कोठरी की छत पर बुधवार को 26 वर्षीय चार दिन से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान हरिओम 26 पुत्र गजराज सिंह, निवासी गोपीयापुर, अहेरीपुर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार हरिओम रविवार सुबह घर से किसी काम की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। काफी खोजबीन की लेकिन चौथे दिन हरिओम का शव खेतों के बीच एक कोठरी की छत पर मिला था。

मृतक की माँ का बयान मृतक की मां सुशीला देवी ने बताया कि रविवार सुबह वह घर से निकला, जिसके बाद वापस नहीं आया। काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। चौथे दिन सुबह बेटा का शव कोठरी की छत पर शव मिलने की सूचना मिली थी‌। हरिओम तीन भाईयों में बीच का था तथा राधा रमन बड़ा भाई था हरिओम गौतम छोटा भाई था पिता का निधन हो चुका है‌।

घटना का मुख्य साक्ष्य घटना स्थल से पुलिस को मृतक का की पैड मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गयी और मौत की खबर की सूचना मिलने पर स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है‌।

हरिओम का काम और स्वास्थ्य राजीव ऋषिश्वर ने बताया कि हरिओम पहले उनके यहां मजदूरी करता था। लेकिन बीमारी के कारण अब नियमित रूप से काम नहीं करता था। आवश्यकता पड़ने पर आलू की खुदाई जैसे काम में बुलाया जाता था। उन्होंने बताया कि रविवार शाम हरिओम उनसे मजदूरी के पैसे लेने आया था, लेकिन उस समय पैसे उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। उन्होंने यह भी कहा कि हरिओम अत्यधिक शराब का सेवन करता था और इस संबंध में उसके परिजनों को पहले भी कई बार जानकारी दी गई थी। पिछले वर्ष आलू की खुदाई के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भी भिजवाया गया था। सोमवार को जब पैसे निकालने के लिऐ बैंक गया था पैसे निकलने के बाद उसे काफी खोजा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका खेतों में गोबर की 16 ट्राली फिकवाने का ठेका दिया था‌।

पुलिस की कार्यवाही घटना की सूचना मिलने पर अहेरीपुर चौकी प्रभारी भगवान सिंह मौके पर पहुंचे तथा थाना प्रभारी विपिन कुमार व क्षेत्राधिकारी भरथना राम दबन मौर्य सहित फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किये तथा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के संबंध में चौकी प्रभारी भगवान सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे फोरेंसिक टीम ने जांच की मोबाइल शव के पास से बरामद किया गया है हरिओम को मीर्गी की बीमारी से ग्रसित था। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है स्वजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गयी‌। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।