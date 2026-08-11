मौत का कारण साफ नहीं, जांच के लिए लैब भेजा गया कंकाल
ई रिक्शा चालक विनीत की हत्या का मामलाका मामला -शरीर पर तीन चोटों के निशान मिले हैं लखीमपुर, संवाददाता। ई रिक्शा चालक विनीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
लखीमपुर। ई रिक्शा चालक विनीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। उसके शरीर पर तीन चोटों के निशान मिले हैं। अब उसकी मौत का कारण जानने के लिए जांच हड्डियों का सैंपल लैब भेजा जाएगा। फरधान थाना क्षेत्र के गांव सूरज सरायं में रहने वाले विनीत की हत्या उसी दिन कर दी गई थी, जिस दिन वह गायब हुआ था। लेकिन उसके शव को करीब एक हफ्ते बाद आरोपियों की निशानदेही पर फरधान के ही गांव अमानलाला के पास नहर पुल के किनारे एक खेत से बरामद किया गया। शव पानी में रहने की वजह से पूरी तरह से सड़ चुका था।
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने विनीत की हत्या गला दबाकर की है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसकी वजह शव का सड़ जाना बताया जा रहा है। विनीत के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। अब उसकी मौत का कारण जानने के लिए हड्डियों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है।
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