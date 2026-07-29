पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम की मौत का कारण स्पष्ट नहीं
कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बेरनी निवासी छह वर्षीय अर्पित की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों ने आश्रम के साधुओं पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने साधुओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच जारी है।
कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बेरनी निवासी छह वर्षीय अर्पित की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। चिकित्सकों ने मौत के कारण की पुष्टि के लिए बिसरा सुरक्षित रख लिया है। अब अंतिम कारण फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अर्पित सोमवार को अपनी दादी वीरवती के साथ उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र के गांव लालपुर स्थित एक आश्रम गया था। मंगलवार सुबह दादी ने परिजनों को बच्चे के बेहोश होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चे को तत्काल चन्दौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना
के बाद परिजनों ने आश्रम से दो साधुओं को अपने साथ लाकर उन पर तंत्र क्रिया के माध्यम से हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों साधुओं को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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