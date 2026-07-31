पत्नी गई थी मायके, फांसी के फंदे पर झूल गया पति

कलवारी। कलवारी थानाक्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में गुरुवार को दिन में 12 बजे 45 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर में रस्सी के फंदे से लटकता मिला। गांव के लोगों को जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर टीम के साथ पहुंचे प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव निरीक्षण में किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं दिखे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि मोहित की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में थी। मोहित तीन भाई हैं, तीनों अलग-अलग रहते हैं।

पिता की मौत पहले हो चुकी है, जबकि मां इस समय अस्वस्थ चल रही है। मोहित गारा मिट्टी का काम करता था, उसी से परिवार का भरण पोषण हो रहा था। रोज कमाने खाने वाला परिवार है। मृतक की पत्नी शिव कुमारी पिछले कुछ दिनों से बेटों 10 वर्षीय प्रभात व छह वर्षीय प्रियांशु तथा आठ वर्षीय बेटी ज्योति के साथ मायके गई हुई थी। गुरुवार को पति के आत्महत्या की सूचना मिलने पर उसके ऊपर मानों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहित के आत्महत्या करने का कारण नहीं पता चल सका है। वही अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किया है। सीओ कलवारी प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी।