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संदिग्ध हाल में में युवक की मौत, करंट लगने की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती के हरिहरपुर गांव में 32 वर्षीय मोतीलाल की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। युवक विद्युत पोल के पास बेहोशी की हालत में मिला और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों ने करंट लगने की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है।

संदिग्ध हाल में में युवक की मौत, करंट लगने की आशंका

बस्ती। दुबौलिया थानाक्षेत्र के उमरिया चौकी अंतर्गत हरिहरपुर गांव में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। युवक गांव के बाहर एक विद्युत पोल के पास बेहोशी की हालत में मिला। परिजन उसे तत्काल सीएचसी कलवारी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरिहरपुर निवासी मोतीलाल (32) पुत्र ब्रह्मदिन रात करीब नौ बजे गांव के बाहर बिजली के पोल के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी कलवारी ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को घर ले आए।

बाद में करंट लगने से मौत की आशंका जताते हुए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मृतक मोतीलाल किराये पर ई-रिक्शा चलाकर रामजानकी मार्ग पर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह अपने पीछे पत्नी और तीन बेटियों को छोड़ गया है।

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