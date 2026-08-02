कटिहार : एनएच-31 पर कोसी पुल के पास बैंक कर्मी का शव मिलने से सनसनी
कुरसेला में रविवार सुबह 32 वर्षीय बैंक कर्मी अंशु कुमार झा का शव एनएच-31 पर मिला। शव पर कोई जख्म का निशान नहीं था, लेकिन पहचान पत्र और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
कुरसेला से शशिरमण एनएच-31 पर कोसी पुल और कबीर मठ के बीच रविवार की सुबह एक 32 वर्षीय बैंक कर्मी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक के गले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहचान पत्र (आई-कार्ड) लटका मिला है, जिस पर उसका नाम अंशु कुमार झा अंकित है। आई-कार्ड पर बैंक के भागलपुर डिवीजन की मुहर लगी है, वह नवगछिया का बताया जा रहा है। मृतक काले रंग की शर्ट और पैंट पहने हुए था।
घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा शव के कुछ दरी पर उसका जूता पड़ा मिला है। शव पर कोई जख्म का निशान नहीं मिला है। पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क करने के साथ-साथ मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा
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