Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कटिहार : एनएच-31 पर कोसी पुल के पास बैंक कर्मी का शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

कुरसेला में रविवार सुबह 32 वर्षीय बैंक कर्मी अंशु कुमार झा का शव एनएच-31 पर मिला। शव पर कोई जख्म का निशान नहीं था, लेकिन पहचान पत्र और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

कटिहार : एनएच-31 पर कोसी पुल के पास बैंक कर्मी का शव मिलने से सनसनी

कुरसेला से शशिरमण एनएच-31 पर कोसी पुल और कबीर मठ के बीच रविवार की सुबह एक 32 वर्षीय बैंक कर्मी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक के गले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहचान पत्र (आई-कार्ड) लटका मिला है, जिस पर उसका नाम अंशु कुमार झा अंकित है। आई-कार्ड पर बैंक के भागलपुर डिवीजन की मुहर लगी है, वह नवगछिया का बताया जा रहा है। मृतक काले रंग की शर्ट और पैंट पहने हुए था।

घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा शव के कुछ दरी पर उसका जूता पड़ा मिला है। शव पर कोई जख्म का निशान नहीं मिला है। पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क करने के साथ-साथ मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Death
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।