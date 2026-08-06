महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत
बोचहां के पटियासा वार्ड नौ में एक 28 वर्षीय महिला अर्चना कुमारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अर्चना के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बोचहां। गरहां थाना क्षेत्र के पटियासा वार्ड नौ में बुधवार को महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका सुरेश साह की पत्नी 28 वर्षीया अर्चना कुमारी थी। सूचना पर पहुंची गरहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। अर्चना का मायका वैशाली जिले के कटहरा थाने के शेरपुर में था। अर्चना के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। थानेदार पंकज सिंह ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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