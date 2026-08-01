संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, शव ले जाने को लेकर अस्पताल में हंगामा

फर्रुखाबाद। शाहजहांपुर जनपद के अल्हागंज थाना क्षेत्र के साहबगंज गांव की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार देर रात उसे गंभीर हालत में परिजन लोहिया अस्पताल लाये जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को घर ले जाने को लेकर परिजनों और डॉक्टरों के बीच कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुंची कादरीगेट थाना पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के अल्हागंज थाना क्षेत्र के साहबगंज निवासी 16 वर्षीय स्वाति पुत्री दिनेश शंखवार कक्षा 11की छात्रा थी। परिवार में उसकी मां ज्ञानदेवी, दो बहनें रूपम और जानवी तथा भाई सत्यम हैं।

छात्रा के बाबा चेतराम ने बताया कि शुक्रवार को स्वाति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे बुखार और पेट दर्द की शिकायत थी। हालत अधिक खराब होने पर उसे अन्य परिजनों के साथ उपचार के लिए लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। छात्रा को शुक्रवार रात करीब 10:37 बजे इमरजेंसी में लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉ अमन ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर अस्पताल में भीड़ लग गई। छात्रा का शव घर ले जाने की तैयारी के दौरान परिजनों की ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अमन से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना कादरीगेट पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। पुलिस ने परिजनों को समझाया कि परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने बताया कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम सहित अन्य विधिक कार्रवाई कराई की जाएगी।