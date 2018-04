कठुआ केस:पीड़िता की वकील बोलीं,'मेरा रेप और मेरी हत्या की जा सकती है'

कठुआ मामले में पीड़ित परिवार की वकील दीपिका सिंह रजावत रविवार को दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने कहा, मैं पीड़िता को न्याय दिलाकर रहूंगी। दीपिका ने कहा, कठुआ में ऐसी लड़की के साथ विभत्सता हुई, जिसे अपनी शरीर के बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। मासूम बच्ची के साथ बर्बरता हुई। मैं उसे न्याय दिलाकर रहूंगी। मैं ऐसी घटनाओं के लिए समाज के ठेकेदारों को जिम्मेदार मानती हूं।

पीड़िता के वकील ने कहा, मेरी बच्ची अगर बाहर जाती है तो मुङो डर लगता है कि कौन उसे किस नजरिए से देखेगा। समाज को सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लेने पर संतोष जताया। दीपिका ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने रविवार को कहा, मुझे नहीं पता कि कल मैं जीवित भी रहूंगी या नहीं। मेरे साथ दुष्कर्म हो सकता है, मेरे सम्मान को तार-तार किया जा सकता है, मेरी हत्या की जा सकती है।

दीपिका ने कहा, शनिवार को धमकी दी गई कि मुङो छोड़ा नहीं जाएगा। मैं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह बताऊंगी कि मेरी जान को खतरा है। बता दें कि कठुआ, उन्नाव और सूरत सहित देशभर से आ रही दुष्कर्म की खबरों ने देश में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। इन घटनाओं के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली की ‘निर्भया’ के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के बाद संभवत: पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। वहीं आज से कठुआ बलात्कार, हत्या मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी।

I don't know till when I will be alive. I can be raped, my modesty can be outraged, I can be killed, I can be damaged. I was threatened yesterday that 'we will not forgive you'. I am going to tell SC tomorrow that I am in danger: Deepika S Rajawat, Counsel, Kathua victim's family pic.twitter.com/khXFELUqZe