मुंगेर-जमालपुर में बदलेगी पेयजल व्यवस्था, 279.95 करोड़ की मिली मंजूरी

मुंगेर जिले के शहरी क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए अमृत 2.0 के तहत 279.95 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इनमें मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) और जमालपुर जलापूर्ति परियोजना शामिल हैं, जो हजारों परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगी।

मुंगेर, वरीय संवाददाता। अमृत 2.0 के तहत मुंगेर जिले के शहरी क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) और जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए कुल 279.95 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। दोनों योजनाओं के पूरा होने के बाद मुंगेर और जमालपुर के हजारों परिवारों को घर-घर सुरक्षित, स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। बुधवार की शाम डीएम निखिल धनराज ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा जिले की पेयजल योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही थी। उनके प्रयास से दोनों योजनाओं को स्वीकृति मिली है。

मुंगेर परियोजना पर खर्च होंगे 177.72 करोड़: मुंगेर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के लिए 177.72 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत 10,540 नए गृह जल कनेक्शन दिए जाएंगे। 53 एमएलडी का नया जल शोधन संयंत्र बनेगा, जबकि मौजूदा 14 एमएलडी डब्ल्यूटीपी का आधुनिकीकरण होगा। तीन मौजूदा जलमीनारों का जीर्णोद्धार और छह नए जलमीनारों का निर्माण होगा। करीब 5.61 किमी रॉ वाटर राइजिंग मेन, 11.398 किमी क्लियर वाटर राइजिंग मेन और 199.163 किमी जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए आधुनिक स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा।

जमालपुर के लिए 102.23 करोड़: जमालपुर परियोजना के तहत 7,205 नए गृह जल कनेक्शन, 10.60 किमी रॉ वाटर राइजिंग मेन, 10.17 किमी क्लियर वाटर राइजिंग मेन, एक सीडब्ल्यूआर व पंप हाउस, प्री-सेटलिंग टैंक सह रॉ वाटर रिजर्वायर तथा चार नए जलमीनार बनाए जाएंगे। करीब 17.49 किमी जल वितरण नेटवर्क विकसित होगा। परियोजनाओं से जल वितरण की निगरानी बेहतर होगी, रिसाव व जल क्षति में कमी आएगी और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ पेयजल व्यवस्था विकसित होगी।