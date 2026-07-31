तीन कॉलेजों से मांगे गए संबद्धन के दस्तावेज
मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विवि प्रशासन ने राम श्रेष्ठ सिंह कॉलेज, जीएमएचसी कॉलेज और प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज से संबद्धन के सभी दस्तावेज मांगे हैं। विवि ने कहा है कि कॉलेजों को अनुदान राशि प्राप्त करने से पहले ये दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे पहले की अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
मुजफ्फरपुर, प्रसं बीआरए बिहार विवि प्रशासन ने तीन संबद्ध कॉलेजों को पत्र लिखकर संबद्धन के सारे दस्तावेज मांगे हैं। इसमें राम श्रेष्ठ सिंह कॉलेज चोचहां, जीएमएचसी कॉलेज बगहा और प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज शामिल हैं।विवि प्रशासन का कहना है कि कॉलेजों में अनुदान की राशि लेने से पहले यह दस्तावेज जमा करने जरूरी हैं। विवि प्रशासन ने इन तीनों कॉलेजों से सत्र 2014-17, 2011-14, 2012-15 और 2013-16 के दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। विवि प्रशसन ने कहा है कि सृजित पदों पर ही शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान दिया जाएगा। पहले जारी अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांगा गया है।
इसके अलावा कॉलेजों से शासी निकास और तदर्थ समिति की स्थिति की जानकारी मांगी गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें