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शिक्षकेतर कर्मियों का डिग्री कॉलेजों में तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू के राजकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों का तबादला मंगलवार को किया गया। विवि प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी की। 39 डिग्री कॉलेजों में कर्मचारियों का तबादला हुआ है। सभी को जल्द योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षकेतर कर्मियों का डिग्री कॉलेजों में तबादला

मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू के राजकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों का तबादला मंगलवार को कर दिया गया। विवि प्रशासन ने देर शाम इसकी अधिसूचना जारी की। सभी तबादले अंगीभूत कॉलेजों से किये गये हैं। 39 डिग्री कॉलेजों में एक-एक कर्मियों का तबादला किया गया है। सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द योगदान देने का निर्देश दिया गया है। डिग्री कॉलेजों में दो दिन पहले शिक्षकों की पोस्टिंग की गई थी। डिग्री कॉलेजों में 400 से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है।

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