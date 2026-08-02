Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीपीओ को नहीं मिला आईडी, शिक्षकों का वेतन अटका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एक महीने से आईडी नहीं मिला है, जिससे 26,000 से अधिक शिक्षकों का वेतन लटका हुआ है। शिक्षा विभाग के अनुसार वेतन देने के लिए आईडी आवश्यक है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से पहल करने की मांग की है।

डीपीओ को नहीं मिला आईडी, शिक्षकों का वेतन अटका

मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता एक महीने बाद भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) स्थापना को आईडी नहीं मिला है। इससे जिले के शिक्षकों का वेतन लटक गया है। राशि उपलब्ध रहते हुए भी शिक्षा विभाग वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा है।शिक्षकों ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग की सोच है कि पहली तारीख को शिक्षकों का भुगतान हो, लेकिन आईडी उपलब्ध नहीं कराने के कारण मुजफ्फरपुर के 26000 से ज्यादा शिक्षकों के भुगतान में अकारण देरी हो रही है। वहीं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और निदेशक प्राथमिक शिक्षा से इस संबंध में पहल की मांग की है।

डीईओ कुमार अरविंद सिन्हा ने कहा कि विभाग से बात की गई है। जल्द ही आईडी उपलब्ध हो जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।